Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai ngày 02/11/2026

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Cảnh báo được phát đi ngày 02/11/2026 do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực này cần chủ động theo dõi diễn biến và thực hiện các biện pháp phòng tránh ngay.

Khu vực và thời gian cảnh báo

Thời hạn cảnh báo: trong 6 giờ tới.

Các tỉnh có nguy cơ: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Gia Lai.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc và các suối nhỏ.

Các loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Tránh đi lại, qua lại hoặc dừng nghỉ gần suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động kiểm tra, sẵn sàng di dời người và tài sản khỏi khu vực có nguy cơ cao khi có dấu hiệu bất thường.

Không cố vượt qua đoạn đường, ngầm tràn hoặc suối có nước chảy xiết.

Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Thông tin chi tiết hơn có trong bản tin cảnh báo đính kèm.