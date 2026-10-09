Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những khu vực có mưa to như: Phong Mỹ 114,2mm (thành phố Huế); Thăng Bình 279mm (thành phố Đà Nẵng); Châu Ổ 171,6mm (Quảng Ngãi);...

Trong 3 giờ qua (từ 4 giờ ngày 9/10 đến 7 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sen Thuỷ 107,8mm, Đakrông 70,4mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; thành phố Huế từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Quảng Trị: Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Kim Ngân, La Lay, Tà Rụt, Triệu Phong.

Thành phố Huế: A Lưới 1, Khe Tre, phường Phong Điền; Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Thành phố Đà Nẵng: Chiên Đàn, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Núi Thành, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Thăng Phú, Trà Liên; Đại Lộc, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà My, Việt An; Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, phường An Khê, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Thượng Đức, Trà Leng, Trà Tân, Trà Vân.

Quảng Ngãi: Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, phường Đức Phổ, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng; Ba Gia, Bình Chương, Lân Phong, Nghĩa Giang, Nguyễn Nghiêm, phường Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Trà Giang, Trường Giang.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.