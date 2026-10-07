Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những nơi có mưa lớn như: Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây (Phú Lộc) 274mm (thành phố Huế); Trung tâm GD-DN 05-06 154mm (thành phố Đà Nẵng); Bình Trị 196mm (Quảng Ngãi);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Thành phố Huế 10-30mm, có nơi trên 50mm; Thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường:

Huế: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Nam Đông, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc; Bình Điền, Long Quảng, phường Hương Trà; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, phường Hương An, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái.

Đà Nẵng: Hòa Vang, phường Hải Vân; Bà Nà, Chiên Đàn, Đông Giang, Núi Thành, phường Liên Chiểu, Phú Ninh, Tam Mỹ, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Liên; Avương, Bến Hiên, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, phường An Khê, phường Hòa Khánh, phường Sơn Trà, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Xuân, Tây Giang, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An.

Quảng Ngãi: Bình Chương, Bình Minh, Đông Trà Bồng, Nghĩa Giang, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Giang; Ba Gia, Ba Vinh, Cà Đam, Đăk PLô, Đình Cương, Minh Long, Mộ Đức, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Tây Trà, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang, Xốp.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.