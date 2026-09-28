Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại nhiều khu vực của tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa

(Ảnh minh họa: ANH QUÂN)

Trong 2 giờ qua (từ 14 giờ đến 16 giờ chiều nay, 28/9), khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Lạc Xuân-Đơn Dương 73,0mm, Nam Ban 64,0mm,...

Ngoài ra, từ 13 giờ đến 15 giờ chiều nay, khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to như: Thành Sơn 3 80,8mm, Khánh Trung 35,3mm,…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Chiều và tối nay, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã/phường:

Lâm Đồng: Nam Ban Lâm Hà; Bảo Thuận, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đinh Văn Lâm Hà, D'Ran, Hiệp Thạnh, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Đà, Nam Hà Lâm Hà, Nâm Nung, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Phú, Tân Hội.

Khánh Hòa: Tây Khánh Sơn, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Lâm Sơn, Nam Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Các chuyên gia khí tượng cũng khuyến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.