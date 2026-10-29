Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở khu vực tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các nơi có mưa to như: Nam Thạch Hãn 83,6mm, Triệu Ái 78,8mm (Quảng Trị); Hồ Hoà Mỹ 219,8mm, Cổ Bi 168mm (thành phố Huế);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Quảng Trị: Ái Tử, Ba Lòng, Đakrông, Hải Lăng, La Lay, phường Quảng Trị, Tà Rụt, Triệu Phong.

- Thành phố Huế: Phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái; Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Phú Bài, Phú Lộc; Bình Điền, Hưng Lộc, phường Hương An, Vinh Lộc.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.