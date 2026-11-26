Trong 6 giờ tới, bốn địa phương gồm TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Cảnh báo được đưa ra ngày 26/11/2026 cho khu vực từ Huế đến Gia Lai.

Nguy cơ này liên quan đến mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực. Người dân và chính quyền các địa phương cần theo dõi sát diễn biến trong những giờ tới.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, tránh qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.

Theo dõi thường xuyên thông tin cảnh báo từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương.

Chủ động phòng tránh tại những nơi có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết bản tin được đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.