Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 28/11/2026: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa
Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 6 tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa; bản đồ nguy cơ cập nhật chi tiết.
Ngày 28/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát tin cảnh báo: trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.
Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới
Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm:
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Các loại hình rủi ro được cảnh báo
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Những khu vực có địa hình dốc và hệ thống suối nhỏ cần được đặc biệt lưu ý trong khung thời gian 6 giờ tới.
Khuyến cáo
Người dân ở vùng sườn dốc, ven suối nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tin cảnh báo của cơ quan chức năng.
Hạn chế đi qua suối, khe nhỏ và các điểm có dòng chảy xiết khi có mưa.
Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực sườn dốc; cần di chuyển đến nơi an toàn khi thấy dấu hiệu bất thường.
Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó.
Theo dõi bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan quản lý có thể tra cứu để nắm rõ mức độ nguy cơ theo từng khu vực.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-28112026-hue-da-nang-quang-ngai-gia-lai-dak-lak-khanh-hoa-476174.html