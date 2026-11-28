Ngày 28/11/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát tin cảnh báo: trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo gồm:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Các loại hình rủi ro được cảnh báo

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Những khu vực có địa hình dốc và hệ thống suối nhỏ cần được đặc biệt lưu ý trong khung thời gian 6 giờ tới.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng sườn dốc, ven suối nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tin cảnh báo của cơ quan chức năng.

Hạn chế đi qua suối, khe nhỏ và các điểm có dòng chảy xiết khi có mưa.

Đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực sườn dốc; cần di chuyển đến nơi an toàn khi thấy dấu hiệu bất thường.

Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương cần rà soát các khu vực có nguy cơ cao để sẵn sàng ứng phó.

Theo dõi bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan quản lý có thể tra cứu để nắm rõ mức độ nguy cơ theo từng khu vực.