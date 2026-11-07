Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 07/11/2026: Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ. Cảnh báo được phát đi ngày 07/11/2026 và liên quan đến mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực cần chú ý

Nguy cơ thiên tai được cảnh báo tại 5 tỉnh sau:

Lai Châu

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Loại hình nguy cơ và thời gian

Thời gian cảnh báo: trong 6 giờ tới.

Loại hình: lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Vị trí dễ xảy ra: sườn dốc và suối nhỏ.

Khuyến cáo

Người dân ở khu vực sườn dốc và gần suối nhỏ cần theo dõi sát tình hình thời tiết và thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Hạn chế đi lại, không qua suối, khe nhỏ khi nước dâng hoặc chảy xiết.

Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương chủ động kiểm tra, sẵn sàng phương án ứng phó tại các điểm có nguy cơ.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết cảnh báo nằm trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn.