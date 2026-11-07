Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 07/11/2026: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và 3 tỉnh trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Đây là tin cảnh báo phát ngày 07/11/2026.

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong thời gian cảnh báo.

Khu vực có nguy cơ

Lai Châu

Điện Biên

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Trong 6 giờ tới, nguy cơ tập trung ở các địa hình dễ bị tổn thương:

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, ngầm tràn và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực ven sườn dốc.

Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan chức năng có thể xem để nắm thông tin cụ thể theo từng khu vực.