Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 07/11/2026: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và 3 tỉnh trong 6 giờ tới
Trong 6 giờ tới, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và suối nhỏ do mưa lũ hoặc dòng chảy. Đây là tin cảnh báo phát ngày 07/11/2026.
Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong thời gian cảnh báo.
Khu vực có nguy cơ
Lai Châu
Điện Biên
Lào Cai
Tuyên Quang
Thái Nguyên
Cao Bằng
Loại hình thiên tai cần đề phòng
Trong 6 giờ tới, nguy cơ tập trung ở các địa hình dễ bị tổn thương:
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, ngầm tràn và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.
Chủ động đề phòng sạt lở đất, sụt lún đất tại các khu vực ven sườn dốc.
Theo dõi thường xuyên các bản tin cảnh báo mới nhất và thông báo của chính quyền địa phương.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan chức năng có thể xem để nắm thông tin cụ thể theo từng khu vực.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-07112026-lai-chau-dien-bien-lao-cai-va-3-tinh-trong-6-gio-toi-473206.html