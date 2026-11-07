Cảnh báo lũ quét, sạt lở 6 giờ tới ở Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và 3 tỉnh khác ngày 07/11/2026

Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và tại các suối nhỏ. Đây là bản tin cảnh báo mới nhất ngày 07/11/2026 về thiên tai do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khu vực có nguy cơ trong 6 giờ tới

Nguy cơ được cảnh báo trên địa bàn 6 tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Loại hình thiên tai cần đề phòng

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân sống gần suối nhỏ, chân sườn dốc cần theo dõi sát tình hình và sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Hạn chế đi qua suối, khe nhỏ và các khu vực sườn dốc trong thời gian có nguy cơ.

Chính quyền và lực lượng chức năng địa phương theo dõi các điểm có nguy cơ cao để kịp thời cảnh báo người dân.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn. Người dân và cơ quan chức năng có thể xem bản tin đính kèm để nắm thông tin cụ thể theo từng khu vực.