Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại Lai Châu, Điện Biên và TP. Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực Lai Châu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận tại Kan Hồ lên tới 143mm, Mường Tè 126,4mm.

Tại Điện Biên và TP. Huế, mưa lớn cũng xuất hiện trong 18 giờ qua. Một số nơi có lượng mưa đáng chú ý như A Pa Chải 101,8mm, Sín Thầu 93mm (Điện Biên); Cầu Truồi 222mm, hồ chứa nước Phú Bài 185,6mm (TP. Huế).

Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc ba địa phương đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Dự báo trong 6 giờ tới, Lai Châu và Điện Biên tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 50mm. Tại TP. Huế, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc Lai Châu, Điện Biên và TP. Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực do mưa lớn kéo dài. (Ảnh minh họa).

Lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; đồng thời phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất.

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, miền Bắc rét sâu

Cùng với cảnh báo mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông và mưa to cục bộ. Khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lúc 7 giờ phổ biến 14-17 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C; vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C. Riêng Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.

Sang ngày và đêm 26/11, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ dự báo tăng lên mức 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C.

Mưa lớn, gió mạnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Đáng chú ý, từ sáng 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao 2-4m, biển động.

Đặc biệt, ven biển từ TP. Huế đến Quảng Ngãi cần đề phòng các đợt triều cường cao do kết hợp nước dâng do gió và sóng lớn, có thể gây sạt lở bờ biển. Gió mạnh và sóng lớn cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động phương án phòng tránh, ứng phó; người dân cần hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở khi mưa lớn kéo dài.