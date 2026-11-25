Đà Nẵng có mưa lớn, có nơi trên 150mm, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Ảnh XM.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ chiều 25/11 đến chiều tối 26/11, nhiều khu vực tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.Người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 25/11 của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa, một số nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-55mm, riêng khu vực Bà Nà ghi nhận 108,4mm.

Từ chiều 25/11 đến chiều tối 26/11, các xã, phường vùng đồng bằng ven biển, vùng núi phía Đông Bắc và phía Nam thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm; cần đề phòng cường suất mưa lớn, có thể đạt 30mm trong một giờ.

Cụ thể, khu vực Hải Châu, Sơn Trà, Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc và Hòa Tiến dự báo có lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình có lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Các khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My dự báo mưa 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Riêng vùng núi Tây Bắc thành phố, gồm Thạnh Mỹ, Đông Giang và Tây Giang, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Đặc khu Hoàng Sa dự báo có mưa với lượng 10-30mm.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo đêm 26 và ngày 27/11, thành phố tiếp tục có mưa, lượng phổ biến 10-30mm, có nơi trên 40mm. Từ đêm 27 đến ngày 30/11, Đà Nẵng có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1. Người dân cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị. Trong mưa dông, cần cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.

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