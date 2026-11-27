Từ đêm 27/11/2026 đến ngày 01/12/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ diện rộng. Đỉnh lũ ở một số sông có thể lên mức báo động 2 (BĐ2) đến báo động 3 (BĐ3) và trên BĐ3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo là cấp 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Hiện trạng mực nước

Hiện nay, mực nước trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang dao động dưới mức báo động 1 (BĐ1).

Cảnh báo đợt lũ từ đêm 27/11 đến 01/12/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông dự báo ở các mức sau:

BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3: các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch (Đắk Lắk).

BĐ2 và trên BĐ2: các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk).

BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2: sông Sê San (Quảng Ngãi) và các sông ở Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Lũ ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Theo dõi sát các bản tin cảnh báo lũ mới nhất, nhất là ở các sông có đỉnh lũ dự báo từ BĐ2 trở lên.

Chủ động phòng tránh ngập lụt tại khu vực đồng bằng, ven biển và các vùng trũng thấp ven sông.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Chủ động sắp xếp hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp để hạn chế thiệt hại.

Thời điểm phát tin

Thời điểm phát tin ghi trong bản tin: 09 giờ 00 ngày 28/11/2026. Thông tin chi tiết có trong file đính kèm của bản tin gốc.