Từ đêm nay (27/11/2026) đến ngày 01/12/2026, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ diện rộng. Hiện mực nước trên các sông trong khu vực đang dao động ở dưới mức báo động (BĐ) 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng, ven biển, cùng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3.

Hiện trạng mực nước

Mực nước trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa đang dao động dưới mức báo động 1.

Cảnh báo đợt lũ từ đêm 27/11 đến 01/12/2026

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông được cảnh báo theo ba nhóm khu vực dưới đây.

BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3: các sông ở phía Đông Quảng Ngãi, sông Kôn (Gia Lai), sông Kỳ Lộ và Bàn Thạch (Đắk Lắk).

BĐ2 và trên BĐ2: các sông ở thành phố Huế, Đà Nẵng, Đông Gia Lai và sông Ba (Đắk Lắk).

BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2: sông Sê San (Quảng Ngãi) và các sông ở Khánh Hòa.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở khu vực đồng bằng và ven biển từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc trong cùng khu vực.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3.

Khuyến cáo

Người dân vùng trũng thấp ven sông, vùng đồng bằng và ven biển cần theo dõi sát diễn biến mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt.

Tin phát lúc 15 giờ 30 ngày 27/11/2026.