Cảnh báo lũ các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa ngày 12/11/2026, sông Kôn sát báo động 2

Tin phát lúc 15h30 ngày 12/11/2026: lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang lên, ở mức xấp xỉ báo động 2. Mực nước trên các sông chính ở thành phố Huế, từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa đang dao động quanh mức báo động 1.

Trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn dự báo lên trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất từ Huế đến Khánh Hòa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2.

Hiện trạng lũ trên các sông

Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) dao động ở mức dưới báo động 3. Mực nước đo lúc 13h00 ngày 12/11 (riêng sông Kôn đo lúc 15h cùng ngày) tại các trạm như sau:

Sông Bồ (thành phố Huế), trạm Phú Ốc: 2,35m, dưới báo động 2 là 0,65m.

Sông Hương (thành phố Huế), trạm Kim Long: 1,12m, trên báo động 1 là 0,12m.

Sông Kôn (Gia Lai), trạm Thạnh Hòa: 6,96m (lúc 15h), dưới báo động 2 là 0,04m.

Sông Ba (Đắk Lắk), trạm Củng Sơn: 29,58m, trên báo động 1 là 0,08m.

Sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), trạm Hà Bằng: 9,45m, dưới báo động 3 là 0,05m.

Sông Dinh (Khánh Hòa), trạm Ninh Hòa: 4,49m, trên báo động 1 là 0,29m.

Dự báo diễn biến lũ

Sông Kôn (Gia Lai)

Trong 12 giờ tới: lũ ở hạ lưu sông Kôn lên trên báo động 2, sau đó biến đổi chậm và xuống.

Từ 12 đến 24 giờ tiếp theo: lũ ở hạ lưu sông Kôn dao động ở mức trên báo động 1.

Cảnh báo trong 24 giờ tới

Hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk): dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Các sông ở thành phố Huế, các sông chính ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, phía Đông Gia Lai và Khánh Hòa: dao động ở mức trên dưới báo động 1.

Sông Kỳ Lộ: lũ xuống và ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Nguy cơ và tác động có thể xảy ra

Ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị.

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.

Người dân vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cần theo dõi sát mực nước, chủ động phòng tránh ngập lụt.

Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ Huế đến Khánh Hòa.

Các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp ven sông cần chủ động ứng phó trước diễn biến lũ.

Thời điểm phát tin: 15h30 ngày 12/11/2026.