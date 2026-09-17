Cảnh báo làn sóng cắt giảm viện trợ đe dọa cuộc chiến chống ba căn bệnh nguy hiểm

Xét nghiệm HIV/AIDS tại một cơ sở y tế ở Kigali, Rwanda. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Peter Sands cho biết mặc dù các quốc gia thụ hưởng đã linh hoạt điều chuyển nguồn lực nội bộ để tạm thời giảm thiểu các tác động trước mắt, song "các kết quả y tế" sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực trong những năm tới. Theo ông, trong giai đoạn 2024 - 2026, Quỹ Toàn cầu đã đầu tư khoảng 5,3 tỷ USD và tổ chức này đang chờ đợi báo cáo thống kê năm 2025 từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đánh giá chính xác mức độ tác động của việc cắt giảm ngân sách đối với sinh mạng của người bệnh.

Thời gian qua, nhiều nhà tài trợ chủ chốt phương Tây, trong đó có Mỹ và Anh, đã đồng loạt cắt giảm ngân sách viện trợ phát triển quốc tế. Ông Peter Sands cho rằng việc suy giảm nguồn tài trợ từ bên ngoài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chăm sóc y tế. Trong năm 2025, nhiều nước đã buộc phải cơ cấu lại nguồn lực, công tác điều trị được ưu tiên hơn nữa so với phòng ngừa. Người đứng đầu Quỹ Toàn cầu này cảnh báo việc cắt giảm viện trợ sẽ gây ra những tổn hại dài hạn trong nỗ lực kiểm soát các dịch bệnh vốn đang cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người mỗi năm. Ông nhấn mạnh một số hoạt động dài hạn như công tác đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực y tế và phát triển cơ sở hạ tầng đang bị giảm mức độ ưu tiên viện trợ. Nếu viện trợ tiếp tục giảm sẽ rất khó để duy trì các nỗ lực và ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả y tế.

Đáng chú ý, ông Sands bày tỏ đặc biệt quan ngại đối với cuộc chiến phòng chống bệnh sốt rét - căn bệnh theo ước tính của WHO đã cướp đi sinh mạng của hơn 600.000 người mỗi năm. Ông chia sẻ nguồn kinh phí dành cho lĩnh vực này vốn dĩ đã ở mức "rất thiếu thốn".

Theo thống kê của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, bệnh lao và sốt rét, kể từ năm 2002 đến nay, các nỗ lực của quỹ đã giúp cứu sống khoảng 72 triệu người trên toàn thế giới, đồng thời giảm 65% tỷ lệ tử vong chung do HIV/AIDS, lao và sốt rét gây ra.