Cảnh báo không tắm biển Nha Trang trong những ngày mưa lũ

Ban Quản lý vịnh Nha Trang vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn cảnh báo người dân và du khách không tắm biển trong những ngày tới.

Theo công văn, hiện nay, thời tiết xấu gây sóng lớn, biển động mạnh. Nhằm chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách lưu trú, tham quan tại các phường ven biển, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị các đơn vị thông báo, hướng dẫn người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển, không tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên biển trong thời gian mưa lũ ảnh hưởng đến khu vực ven biển Nha Trang.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong phạm vi cơ sở lưu trú; không tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê ghế, dù dọc các bãi tắm trên đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến mưa lũ từ cơ quan chức năng và các phương tiện thông tin chính thống để kịp thời thông báo, hướng dẫn du khách chủ động phòng tránh.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng đề nghị các đơn vị phối hợp với Đội Cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn người dân và du khách tiếp cận khu vực bãi tắm, bờ biển và những nơi tiềm ẩn nguy hiểm trong thời gian có cảnh báo của cơ quan chức năng.

Khi phát sinh tình huống, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Ban Quản lý vịnh Nha Trang qua số điện thoại trực 0913.476.476 (ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội Cứu nạn, cứu hộ).

Một góc biển Nha Trang (Ảnh minh họa)

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng trên địa bàn tỉnh từ đêm 8-11 đến ngày 12-11.

Trong đó, sở đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến mưa lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp; bố trí lực lượng cảnh giới tại những điểm có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Đồng thời, rà soát phương án bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục đường chính. Các địa phương cần rà soát kịch bản ứng phó thiên tai, kiên quyết sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch cây trồng, nông sản, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch; chủ động gia cố lồng bè, di dời vật nuôi và chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện trực ban 24/24 giờ, vận hành tích nước và điều tiết hồ chứa đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế gây ngập lụt vùng hạ du. Chi cục Thủy lợi và Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ động rà soát hệ thống đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt, sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo vệ nguồn nước sạch phục vụ người dân.