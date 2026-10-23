Cảnh báo không kích vang lên, cả 4 sân bay tại Mátxcơva đồng loạt dừng hoạt động

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Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga ngày 23/10 thông báo, các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đã tạm dừng mọi hoạt động cất và hạ cánh.

Sân bay Sheremetyevo xác nhận công tác sơ tán đang được triển khai. nhân viên sân bay đang hỗ trợ hành khách di chuyển đến các khu vực trú ẩn, bao gồm cả đưa hành khách rời khỏi máy bay. Việc ra vào khu vực khởi hành tại tất cả các cửa đã tạm thời bị hạn chế.

Thông báo đóng cửa ảnh hưởng đến cả bốn sân bay quốc tế phục vụ thủ đô nước Nga. Ngày bình thường, các sân bay này đón khoảng 200.000 lượt hành khách với hơn 1.000 chuyến bay cất và hạ cánh.

Sân bay Sheremetyevo, nằm ở phía tây bắc Mátxcơva, là sân bay bận rộn nhất nước Nga và là trung tâm hoạt động chính của hãng hàng không Aeroflot. Sân bay này phục vụ khoảng 111.000 hành khách mỗi ngày, kết nối đến các điểm đến trong nước cũng như tại châu Á, Trung Đông và các khu vực khác.

Sân bay Domodedovo, nằm ở phía đông nam thủ đô, phục vụ khoảng 39.000 hành khách mỗi ngày. Sân bay Vnukovo, ở phía tây nam Mátxcơva, phục vụ khoảng 49.000 hành khách. Cả hai sân bay này đều khai thác các chuyến bay nội địa và quốc tế, bao gồm các chặng bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á và Trung Đông.

Zhukovsky, sân bay nhỏ nhất trong bốn sân bay kể trên, nằm ở phía đông nam Mátxcơva. Sân bay này đón khoảng 4.000 hành khách mỗi ngày, chủ yếu phục vụ các đường bay kết nối Nga với các quốc gia láng giềng và những điểm đến quốc tế khác.

Các sân bay khuyến cáo hành khách theo dõi các thông báo chính thức và kiểm tra thông tin chuyến bay trực tiếp với hãng hàng không của mình, vì lịch trình có thể tiếp tục thay đổi.

Các chuyến bay đến Mátxcơva đã được chuyển hướng sang những sân bay khác, trong đó có sân bay Pulkovo ở St. Petersburg. Sân bay này xác nhận đang tiếp nhận các máy bay vốn có điểm đến ban đầu là thủ đô Mátxcơva.

Theo giới chức Nga, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 155 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Mátxcơva và khu vực lân cận trong đêm trước đó.

Ngày 23/10, Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin cho biết, 19 chiếc máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi đang tiến về phía thủ đô.

Theo số liệu từ Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, ba sân bay lớn nhất tại Mátxcơva - gồm Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo - đã phục vụ tổng cộng 40,4 triệu lượt hành khách trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sân bay Domodedovo ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, với lưu lượng hành khách giảm 13,2% xuống còn 6,9 triệu lượt. Sân bay Vnukovo chứng kiến ​​mức giảm 1,4% xuống còn hơn 9 triệu hành khách, trong khi Sheremetyevo ghi nhận mức giảm 1% xuống còn 24,5 triệu lượt.