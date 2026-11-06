Cảnh báo không khí lạnh mạnh phía Bắc, miền Trung mưa lớn

Ảnh mây vệ tinh chiều 6-11, không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Nguồn: Chụp lại màn hình ứng dụng Zoom Earth

Từ đêm 8-11, vùng núi Bắc bộ chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 8-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, những ngày sau đó mở rộng ra Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ, một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm 8-11, vùng núi Bắc bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ ngày 9-11, các khu vực khác ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 8-11 đến sáng 9-11 có mưa, mưa rào, có nơi có dông và mưa to cục bộ. Từ ngày 9-11, trời chuyển rét.

Hà Nội chiều 6-11, nơi mưa nơi nắng trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: QUANG MỘC

Trên biển, từ tối và đêm 8-11, vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển tại vịnh Bắc bộ cao 2-4m, Bắc Biển Đông cao 4-6m, biển động mạnh.

Trung bộ có nơi mưa trên 700mm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ đêm 8-11 đến đêm 11-11, dự báo khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ đêm 8-11 đến đêm 9-11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm.

Từ ngày 9-11 đến đêm 11-11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có lượng mưa 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Nam bộ và Lâm Đồng đề phòng gió mạnh trên biển

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, gió mùa Đông Bắc đang và sẽ mạnh dần trên vùng biển Nam bộ và Lâm Đồng trong hai ngày cuối tuần. Theo dự báo, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ TPHCM đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có gió Đông Đông Bắc cấp 4-5.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, gió Đông Bắc trên vùng biển Đông Nam bộ và Lâm Đồng có cường độ trung bình đến mạnh, gây bất lợi cho hoạt động của tàu thuyền nhỏ và phương tiện du lịch biển đảo, nhất là trong dịp cuối tuần, nên khách du lịch và chủ các phương tiện cần lưu ý. Trong hai ngày cuối tuần, dự báo mưa dông trên biển và trên đất liền Nam bộ có thể gia tăng trở lại vào buổi chiều và tối.