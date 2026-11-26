Một bình gas rò rỉ, một tia lửa điện hay nguồn nhiệt phù hợp đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vụ nổ khí gas tại phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) tiếp tục là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ cháy nổ tại các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Hà Nội, vụ nổ xảy ra ngày 24/11/2026 tại nhà số 110B-E4, khu tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, khiến nhiều người thương vong. Thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại nhà số 110B – E4, tập thể Vĩnh Hồ, phường Đống Đa, TP Hà Nội. Ảnh: Internet.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khí gas rò rỉ, kết hợp với oxy trong không khí và gặp nguồn nhiệt thích hợp, gây cháy nổ hỗn hợp khí. Sự cố một lần nữa cho thấy, sử dụng gas không đúng cách hoặc lơ là khâu kiểm tra có thể đặt nhiều người vào tình huống nguy hiểm.

Trước thực trạng cháy nổ liên quan đến khí đốt hóa lỏng (LPG) có chiều hướng gia tăng, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH, Bộ Công an) vừa phát đi khuyến cáo khẩn, yêu cầu siết chặt kỷ luật an toàn từ khâu kinh doanh đến từng gian bếp.

Cửa hàng kinh doanh gas: Cấm tuyệt đối việc “ngủ chung” với bình gas

Đối với các đại lý, cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (LPG), quy định an toàn được đặt ở mức cao nhất. Các cơ sở này chỉ được kinh doanh bình gas hợp pháp, bảo đảm chất lượng, phân khu riêng biệt giữa bình đầy và bình rỗng, có biện pháp chống đổ, cách xa nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa và đặt biển “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc” dễ thấy.

Chủ cơ sở phải duy trì các điều kiện an toàn PCCC, thường xuyên tự kiểm tra định kỳ trong suốt quá trình hoạt động; bảo đảm nhân viên nắm vững kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. Thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, trang thiết bị và điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.

Toàn bộ hệ thống điện, công tắc và đèn chiếu sáng trong cửa hàng phải đạt chuẩn phòng nổ. Cơ quan công an nghiêm cấm hành vi sang chiết gas trái phép, nạp gas vào bình cũ nát chưa kiểm định, không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, mất an toàn.

Đáng lưu ý, với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh gas, chủ cơ sở phải tuân thủ nghiêm Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực chứa hàng.

Bếp gia đình: Đừng “nhốt” bình gas trong góc khuất và quên khóa van

Nhiều gia đình có thói quen giấu bình gas vào tủ bếp kín mít cho gọn mắt, hoặc tắt bếp xong là bỏ đi mà quên không khóa van bình. Chính những thói quen tưởng chừng vô hại này lại là mồi lửa nguy hiểm nhất. Để giữ an toàn cho chính gia đình mình, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau:

Giữ khoảng cách an toàn: Bình gas phải đặt thẳng đứng ở nơi thông thoáng, cách bếp đun và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (công tắc, phích cắm) tối thiểu 1,5m. Bếp gas cũng cần đặt cách tường ít nhất 15 - 20cm, tránh xa vật liệu dễ cháy và gió lùa trực tiếp. Tuyệt đối không đặt bình gas dưới hầm, hố hay nơi kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có rò rỉ, người dân cần cảnh báo ngay cho những người xung quanh và nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Khóa van trước, tắt bếp sau: Khi nấu xong, nguyên tắc bắt buộc là phải vặn chặt van bình gas trước, đợi lửa trên bếp tắt hẳn mới vặn nút tắt bếp. Cách làm này giúp đốt cháy hết lượng gas còn đọng lại trong dây dẫn.

Nói không với bình gas trôi nổi: Chỉ mua, đổi gas tại các đại lý uy tín, kiểm tra kỹ tem niêm phong và vỏ bình. Dây dẫn gas, van điều áp phải đồng bộ, nếu thấy dây nứt, phồng rộp phải gọi thợ chuyên môn thay ngay. Tuyệt đối không dùng bếp gas để hong khô quần áo, sưởi ấm hay bỏ đi khi bếp đang bật.

Cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp tập thể: Không tự ý “chế” đường ống dẫn gas

Tại nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, việc kiểm tra hệ thống gas cần được thực hiện trước khi vận hành và sau mỗi ca làm việc. Bởi với đặc thù đun nấu cường độ cao, chỉ một sai sót kỹ thuật tại các cơ sở kinh doanh ăn uống cũng có thể gây nguy hại cho cả khu dân cư.

Các bộ phận cần kiểm tra gồm bình chứa, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị sử dụng gas. Khi ngừng hoạt động, bắt buộc phải khóa van tổng.

Bên cạnh đó, khu vực đặt bình gas phải đúng quy chuẩn kỹ thuật, thông thoáng, có biển cảnh báo; tuyệt đối không chất hàng hóa che khuất van khóa hay chắn lối thoát nạn.

Đặc biệt, chủ cơ sở không được tự ý đấu nối thêm bình, thay đổi vị trí đặt bình hoặc cải tạo đường ống dẫn gas khi chưa có đơn vị chuyên môn thẩm định. Nhân viên quán phải được huấn luyện thuần thục cách khóa van khẩn cấp, dùng bình chữa cháy và sơ tán khách khi có sự cố. Lối thoát nạn phải luôn thông thoáng.

4 kỹ năng xử lý khẩn cấp khi ngửi thấy mùi gas rò rỉ

Theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có rò rỉ, người dân cần cảnh báo ngay cho những người xung quanh và nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Khóa van và mở cửa: Nếu có thể tiếp cận an toàn, cần dùng khăn vải ướt che mũi, miệng, nhanh chóng tiếp cận bình gas để vặn chặt van khóa cổ bình. Đồng thời, mở tung tất cả cửa sổ, cửa chính cho khí gas thoát ra ngoài.

Tuyệt đối không động vào thiết bị điện: Không bật hay tắt công tắc đèn, quạt điện, cầu dao hay bất kỳ thiết bị điện nào; không bật lửa, hút thuốc và không bấm điện thoại di động trong khu vực có mùi khí gas, vì chỉ một tia lửa điện cực nhỏ cũng kích hoạt vụ nổ.

Sơ tán khẩn cấp: Đưa tất cả mọi người rời khỏi nhà đến khu vực thoáng khí ngoài trời, cảnh báo, ngăn chặn không cho người lạ đi vào vùng nguy hiểm.

Gọi cứu hộ: Khi đã ra tới ngoài sân hoặc ngõ thoáng, mới dùng điện thoại gọi báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng đơn vị cung cấp gas hoặc bộ phận kỹ thuật chuyên ngành đến xử lý. Tuyệt đối không quay lại hiện trường khi chưa có xác nhận an toàn từ cơ quan chức năng.