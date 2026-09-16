Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại vùng sườn dốc tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/09/2026

Trong 6 giờ tới tính từ chiều tối ngày 16/09/2026, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy ngập úng trên sườn dốc và các lưu vực suối nhỏ.

Các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở và lũ quét

Hiện tượng sạt lở bờ dốc, lũ quét trên các sông suối nhỏ có thể xuất hiện cục bộ. Cơ quan chuyên môn nhấn mạnh cảnh báo tại hàng loạt địa bàn cụ thể thuộc tỉnh Quảng Ngãi:

Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ

Ba Vì, Ba Vinh, Măng Bút

Sơn Kỳ, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng

Rủi ro thiên tai và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân, làm sập đổ công trình giao thông, nhà cửa và cuốn trôi hoa màu ven các sườn núi dốc.

Người dân ở các khu vực chân đồi dốc, ven bờ khe suối cần chủ động theo dõi hiện tượng nứt đất, sụt lún hoặc nước suối chuyển màu đục đột ngột.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, suối sâu hoặc đánh bắt thủy sản khi dòng chảy xiết.

Các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại địa phương cần chủ động phương án sơ tán người dân khỏi các điểm xung yếu có độ dốc cao.

Thông tin bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét được theo dõi, cập nhật trực tuyến tại địa chỉ chuyên trang của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (luquetsatlo.nchmf.gov.vn).