Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều điểm ở tỉnh Gia Lai ngày 29/09/2026

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Gia Lai được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy tích tụ.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai nằm trong diện cảnh báo rủi ro thiên tai trong khung thời gian tới bao gồm:

Ia Chia, Ia Krái

Bờ Ngoong, Chư Păh, Chư Prông, Gào

Ia Dơk, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Khươl

Ia Ly, Ia O, Ia Phí, Ia Tôr

KDang, Kon Chiêng, Lơ Pang

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể làm ngập lụt, xói mòn sườn dốc, gây tắc nghẽn giao thông và đe dọa an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân ở vùng trũng thấp, ven khe suối.

Người dân trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi sát sao diễn biến thực địa, hạn chế di chuyển qua các ngầm, tràn hoặc suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.

Chủ động rà soát khu vực xung quanh nhà ở trên các triền dốc, sẵn sàng phương án di dời đến nơi an toàn khi xuất hiện các dấu hiệu nứt đất, sụt trượt.

Thông tin bản đồ chi tiết về các vùng nguy cơ tiếp tục được cập nhật trên cổng thông tin giám sát thiên tai trực tuyến.