Cảnh báo khẩn: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Khe Tre, Nam Đông, Huế ngày 29/10/2026

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều tối ngày 29/10/2026), khu vực thành phố Huế đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

Khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai cao

Hiện tượng trượt sạt địa chất và lũ quét cục bộ tập trung chủ yếu tại các sườn dốc cùng hệ thống khe suối nhỏ. Địa bàn cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Khu vực Khe Tre (thành phố Huế).

Khu vực Nam Đông (thành phố Huế).

Tác động và rủi ro đi kèm

Mưa lớn kéo dài kết hợp dòng chảy mạnh làm gia tăng áp lực nước trong đất, tiềm ẩn nhiều hiểm họa nghiêm trọng:

Lũ quét: Dòng nước lũ dâng nhanh trên các khe suối nhỏ, có thể cuốn trôi tài sản và chia cắt giao thông vùng thấp trũng.

Sạt lở, sụt lún đất: Nguy cơ mất ổn định taluy, sườn đồi dốc đứng, đe dọa các tuyến đường liên thôn, liên xã và các khu dân cư ven sườn núi.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Để chủ động phòng tránh rủi ro thiên tai, người dân và chính quyền cơ sở cần triển khai ngay các biện pháp ứng phó:

Người dân sinh sống ở chân sườn dốc, ven khe suối nhỏ tại Khe Tre và Nam Đông cần theo dõi sát hiện tượng nứt đất, cây nghiêng, dòng suối đổi màu đục để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Tuyệt đối không băng qua các ngầm tràn, khe suối khi dòng chảy xiết hoặc có dấu hiệu nước dâng đột ngột.

Thường xuyên theo dõi diễn biến bản đồ cảnh báo nguy cơ để nắm bắt các điểm nóng sạt lở theo thời gian thực.