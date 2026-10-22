Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở Thái Nguyên ngày 22/10/2026 trong 6 giờ tới

Ngày 22/10/2026, thông tin cảnh báo thiên tai ghi nhận nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên trong vòng 6 giờ tới.

Khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ xuất hiện cục bộ tại các khu vực sườn dốc, bờ suối thuộc tỉnh Thái Nguyên, cụ thể tại các địa bàn sau:

Ba Bể

Cẩm Giàng

Cao Minh

Chợ Rã

Ngân Sơn

Nghiên Loan

P. Đức Xuân

Phong Quang

Thượng Quan

Tác động dự kiến và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể tác động trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng ven sông suối nhỏ cũng như nhà ở trên sườn dốc cao.

Người dân sinh sống tại các khu vực trên cần đề phòng hiện tượng đất đá sạt trượt bất ngờ, tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn ngập sâu, suối nhỏ có dòng chảy xiết và chủ động theo dõi thông tin cập nhật để có phương án ứng phó kịp thời.