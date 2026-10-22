Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở Thái Nguyên ngày 22/10/2026 trong 6 giờ tới
Khu vực Thái Nguyên được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường trong vòng 6 giờ tới ngày 22/10/2026.
Ngày 22/10/2026, thông tin cảnh báo thiên tai ghi nhận nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên trong vòng 6 giờ tới.
Khu vực có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có nguy cơ xuất hiện cục bộ tại các khu vực sườn dốc, bờ suối thuộc tỉnh Thái Nguyên, cụ thể tại các địa bàn sau:
Ba Bể
Cẩm Giàng
Cao Minh
Chợ Rã
Ngân Sơn
Nghiên Loan
P. Đức Xuân
Phong Quang
Thượng Quan
Tác động dự kiến và khuyến cáo an toàn
Lũ quét và sạt lở đất có thể tác động trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng ven sông suối nhỏ cũng như nhà ở trên sườn dốc cao.
Người dân sinh sống tại các khu vực trên cần đề phòng hiện tượng đất đá sạt trượt bất ngờ, tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn ngập sâu, suối nhỏ có dòng chảy xiết và chủ động theo dõi thông tin cập nhật để có phương án ứng phó kịp thời.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-khan-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-dat-o-thai-nguyen-ngay-22102026-trong-6-gio-toi-470539.html