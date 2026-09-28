Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sụt lún và sạt lở đất tại 11 khu vực ở Đắk Lắk ngày 28/09/2026

Chiều tối ngày 28/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên phạm vi khu vực tỉnh Đắk Lắk.

Các khu vực trọng điểm có nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Diễn biến thời tiết nguy hiểm dự kiến tiếp diễn trong 6 giờ tới. Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất đá và sụt lún đất đặc biệt đe dọa các sườn dốc cũng như hệ thống sông suối nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ cao bao gồm:

Cư M’ta

Cư Pui

Đắk Liêng

Ea Păl

Ea Riêng

Ea Trang

Hòa Sơn

Krông Bông

Sơn Thành

Sông Hinh

Tân Tiến

Cảnh báo tác động và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình dân sinh và đe dọa trực tiếp tới tính mạng người dân sinh sống tại các khu vực ven sườn đồi, chân núi, thung lũng thấp trũng.

Để đảm bảo an toàn, người dân trên địa bàn các khu vực cảnh báo cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, không đi qua ngầm, tràn, cầu cống hoặc khu vực dòng chảy xiết.

Chủ động sơ tán khỏi khu vực có độ dốc lớn, vết nứt đất, sườn taluy có nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài.

Tránh xa các bờ sông, suối nhỏ có lưu lượng nước dâng nhanh bất thường.