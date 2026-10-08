Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất từ Huế đến Quảng Ngãi ngày 08/10/2026

Khu vực các tỉnh và thành phố từ Huế đến Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất nghiêm trọng trong ngày 08/10/2026. Hiện tượng thiên tai nguy hiểm này có khả năng xuất hiện nhanh trên các sườn dốc và lưu vực suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trong 6 giờ tới

Theo bản tin cảnh báo khẩn cấp, trong khung thời gian 6 giờ tới (tính từ sáng ngày 08/10/2026), hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể diễn biến phức tạp tại những địa phương sau:

TP. Huế: Nguy cơ xuất hiện lũ quét cục bộ, sạt trượt đất tại các vị trí sườn dốc và khu vực đồi núi.

TP. Đà Nẵng: Cảnh báo sạt lở taluy đường giao thông, sạt trượt đất đá ở khu vực đồi núi và các khe suối nhỏ.

Tỉnh Quảng Ngãi: Đề phòng sạt lở đất diện rộng trên các sườn dốc, sụt lún đất do dòng chảy xiết và mưa lũ.

Tác động dự kiến và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt cục bộ các tuyến đường giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng cùng tài sản của người dân sinh sống gần chân núi, taluy cao và ven bờ sông suối.

Để chủ động phòng tránh rủi ro, người dân và chính quyền địa phương cần triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trực tuyến.

Chủ động sơ tán người và tài sản khỏi vùng trũng thấp ven sông, chân mái dốc có nguy cơ mất an toàn.

Hạn chế tối đa việc di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi dòng chảy xiết đang dâng cao.

Thời điểm phát tin cảnh báo: 07h30 ngày 08/10/2026.