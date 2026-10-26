Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại tỉnh Tuyên Quang ngày 26/10/2026

Khu vực tỉnh Tuyên Quang đang đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất nghiêm trọng do tác động của mưa lũ và dòng chảy trong ngày 26/10/2026. Người dân và chính quyền địa phương cần khẩn trương theo dõi sát sao tình hình thời tiết để chủ động triển khai phương án ứng phó tại chỗ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trong 6 giờ tới

Cảnh báo nguy cơ thiên tai được kích hoạt đặc biệt tại các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung cao tại các địa bàn sau:

Bắc Quang

Tân Quang

Tân Trịnh

Thông Nguyên

Nguy cơ lũ quét và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ

Lũ quét trên các khe suối nhỏ thường xuất hiện rất nhanh và mang theo lượng bùn đất, cây cối lớn, gây chia cắt giao thông tức thì. Bên cạnh đó, các vách ta-luy dương và sườn đồi dốc bị ngấm no nước có thể dẫn đến hiện tượng trượt lở đất và sụt lún đất quy mô rộng.

Thiên tai có thể tác động tiêu cực đến tính mạng người dân, làm hư hại các công trình giao thông nông thôn và đe dọa các điểm dân cư nằm ven suối.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh lũ quét và sạt lở

Để đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân trong vùng cảnh báo thực hiện các biện pháp cấp thiết sau:

Chủ động sơ tán: Di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản khỏi các vị trí taluy dốc đứng, bờ sông suối có dấu hiệu nứt nẻ hoặc sụt lún bất thường.

Không đi qua ngầm tràn: Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn, đường tràn ngập sâu, dòng nước chảy xiết hoặc suối khe khi đang có mưa lớn.

Cấm vớt củi, đánh bắt cá: Không đánh bắt thủy sản hay vớt gỗ trôi trên các dòng suối nhỏ trong thời gian xuất hiện dòng chảy mạnh.

Theo dõi liên tục: Cập nhật thông tin dự báo và bản đồ cảnh báo nguy cơ chi tiết để có biện pháp xử lý kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ.

Bản tin phát lúc sáng ngày 26/10/2026. Các diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật trong các bản tin cảnh báo kế tiếp.