Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại tỉnh Thái Nguyên ngày 04/10/2026
Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên trong 6 giờ tới.
Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Thái Nguyên được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân tại các khu vực sườn dốc và ven khe suối nhỏ cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường để kịp thời ứng phó.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Theo cảnh báo diễn biến thiên tai trong 6 giờ tới ngày 04/10/2026, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung tại các địa bàn sau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:
Chợ Mới
Dân Tiến
La Hiên
Nam Hòa
Nghinh Tường
Quang Sơn
Sảng Mộc
Thần Sa
Thanh Thịnh
Tràng Xá
Văn Hán
Văn Lăng
Võ Nhai
Yên Bình
Cảnh báo tác động và rủi ro đi kèm
Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể xuất hiện rất nhanh tại các vị trí sườn dốc có kết cấu địa chất yếu và vùng trũng ven sông suối nhỏ. Dòng chảy xiết kết hợp đất đá sạt trượt gây nguy cơ chia cắt giao thông cục bộ, làm hư hại công trình hạ tầng và đe dọa an toàn tính mạng của người dân.
Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở bờ ta-luy, tránh di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ khi có dòng chảy lớn bất thường.
Khuyến cáo an toàn phòng tránh
Người dân sinh sống dưới chân đồi dốc, ven suối cần chủ động phương án sơ tán khi nhận thấy có dấu hiệu nứt đất, cây cối nghiêng hoặc nước suối đổi màu đục ngầu.
Không đánh bắt cá, vớt củi hoặc di chuyển qua các khu vực ngầm, tràn có dòng nước chảy xiết trong thời gian diễn ra mưa lũ.
Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các kênh thông tin chính thống để kịp thời phòng tránh.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-khan-nguy-co-lu-quet-sat-lo-va-sut-lun-dat-tai-tinh-thai-nguyen-ngay-04102026-467748.html