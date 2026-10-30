Cảnh báo khẩn: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Ninh ngày 30/10/2026

Khu vực tỉnh Quảng Ninh đang đối diện với diễn biến thời tiết nguy hiểm. Trong vòng 6 giờ tới, địa phương này xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, lưu vực suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy xiết.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở

Các điểm dân cư và vùng sườn dốc đứng cần đặc biệt lưu ý kiểm tra thực địa, nhất là tại các địa bàn sau:

Khu vực ven biển và đảo: Đặc khu Vân Đồn, Quảng Hà, Tiên Yên.

Khu vực trung du và miền núi: Ba Chẽ, Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ.

Các khu vực trọng điểm khác: Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Tân, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Ninh, Lục Hồn, Quảng Đức.

Cảnh báo tác động thiên tai

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hỏng các công trình dân sinh và cơ sở hạ tầng. Dòng chảy xiết từ thượng lưu đổ về các khe suối nhỏ tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người và phương tiện di chuyển qua lại.

Khuyến cáo biện pháp phòng tránh an toàn

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong thời gian cảnh báo, người dân và chính quyền địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó:

Không di chuyển hoặc vớt củi, đánh bắt cá tại các ngầm tràn, bờ suối nhỏ khi có dòng nước chảy xiết.

Thường xuyên quan sát các dấu hiệu địa chất bất thường như nứt đất, sụt trượt sườn dốc, nước suối chuyển màu đục ngầu bất thường.

Chủ động sơ tán người già, trẻ nhỏ và tài sản ra khỏi khu vực sườn đồi kém ổn định đến nơi an toàn.