Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Nai ngày 30/09/2026

Chiều tối ngày 30/09/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại địa bàn hai tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Nai. Tình trạng này đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, bờ sông và khe suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong 6 giờ tới

Dự báo trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc có nguy cơ xuất hiện tại hàng loạt địa bàn cụ thể:

Tại Quảng Ngãi: Đăk Long, Đăk Môn, Đăk Sao, Đăk Tô, Dục Nông, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai, Rờ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Sa Thầy, Ya Ly.

Tại Đồng Nai: An Phước, An Viễn, Bình An, Bình Minh, Bom Bo, Bù Đăng, Đak Lua, Đak Nhau, Định Quán, Đồng Tâm, La Ngà, Long Thành, Minh Đức, Nam Cát Tiên, Nghĩa Trung, P. Hố Nai, P. Long Bình, P. Long Hưng, P. Minh Hưng, P. Phước Tân, P. Tam Hiệp, P. Tam Phước, P. Tân Triều, P. Trấn Biên, P. Trảng Dài, Phú Lâm, Phú Vinh, Phước Sơn, Tà Lài, Tân Khai, Tân Phú, Thanh Sơn, Thọ Sơn, Thống Nhất, Trảng Bom, Trị An.

Tác động thiên tai và khuyến cáo phòng tránh

Lũ quét và sạt lở đất có thể làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng cục bộ, cuốn trôi hoa màu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đường giao thông liên xã, vùng đồi núi có địa hình dốc.

Người dân địa phương: Cần chủ động theo dõi sát sao mực nước trên các suối, khe nhỏ; tuyệt đối không đánh bắt cá, vớt củi hay di chuyển qua các ngầm tràn khi có dòng chảy xiết.

Khu vực đồi dốc: Kịp thời di dời người và tài sản khỏi những nơi xuất hiện vết nứt lớn trên mặt đất hoặc chân đồi có dấu hiệu sụt trượt.

Chính quyền cơ sở: Cần rà soát các điểm xung yếu, bố trí lực lượng canh gác và sẵn sàng phương án ứng phó tại chỗ.

Thời điểm phát tin cảnh báo: 18h54 ngày 30/09/2026. Diễn biến thời tiết và mức độ nguy cơ tiếp tục được cập nhật trong các bản tin tiếp theo.