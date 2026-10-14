Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực tỉnh Gia Lai ngày 14/10/2026
Trong 6 giờ tới, tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại sườn dốc, suối nhỏ, người dân các địa phương cần chủ động phòng tránh.
Ngày 14/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, trong 6 giờ tới, địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy xiết tác động trực tiếp lên các sườn dốc và khu vực ven khe suối nhỏ.
Các địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở và lũ quét
Diễn biến thời tiết nguy hiểm dự kiến tác động trực tiếp đến hàng loạt địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong khung giờ cảnh báo. Danh sách các khu vực được khoanh vùng nguy cơ cao bao gồm:
Ân Hảo
An Hòa
An Lão
Ân Tường
An Vinh
Cát Tiến
Đề Gi
Hoài Ân
Phường Hoài Nhơn Bắc
Phường Tam Quan
Khuyến cáo hành động an toàn cho người dân
Để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trước nguy cơ lũ quét và trượt lở đất đá bất ngờ, các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân tại những vùng nêu trên thực hiện ngay các biện pháp phòng vệ:
Chủ động theo dõi chặt chẽ dòng chảy, mực nước tại các khe suối nhỏ và sườn dốc phía sau khu dân cư.
Tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn, cầu tạm, suối sâu hoặc khu vực taluy đất dốc khi có hiện tượng nước đục, dòng chảy siết hoặc xuất hiện vết nứt địa hình.
Sẵn sàng sơ tán người già, trẻ nhỏ và tài sản thiết yếu đến vị trí kiên cố hơn theo hướng dẫn của lực lượng xung kích địa phương.
Người dân có thể liên tục tra cứu bản đồ nguy cơ sạt lở đất và lũ quét thời gian thực qua hệ thống trực tuyến tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-khan-nguy-co-lu-quet-sat-lo-dat-tai-nhieu-khu-vuc-tinh-gia-lai-ngay-14102026-469206.html