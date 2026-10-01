Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa bàn thuộc tỉnh Đồng Nai ngày 01/10/2026

Trong 6 giờ tới kể từ chiều tối ngày 01/10/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, bờ sông suối nhỏ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Diễn biến thời tiết nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến nhiều địa bàn dân cư vùng trũng thấp và khu vực đồi dốc. Người dân tại các địa phương sau cần đặc biệt chú ý theo dõi:

Đồng Nai: Bom Bo, Bù Đăng, Đak Lua, Đak Nhau, Long Hà, Minh Đức, P. Bình Long, Phú Riềng, Phước Sơn, Tân Hưng, Tân Lợi, Tân Quan, Thọ Sơn, Thuận Lợi, Trị An.

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ngập úng cục bộ, làm tắc nghẽn giao thông, sạt trượt các công trình nhà ở và đe dọa tính mạng người dân sinh sống gần chân đồi núi hoặc ven sông suối nhỏ.

Để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, người dân trên địa bàn được khuyến cáo thực hiện ngay các biện pháp ứng phó:

Không di chuyển qua các ngầm, tràn, suối, khe nhỏ khi nước đang chảy xiết hoặc có dấu hiệu dâng cao bất thường.

Chủ động quan sát các dấu hiệu sụt lún, rạn nứt tường nhà, đồi dốc xung quanh nơi ở để kịp thời sơ tán đến nơi an toàn.

Theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và diễn biến dòng chảy thực tế tại địa phương.