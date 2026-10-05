Cảnh báo khẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, Sơn La, Lào Cai ngày 05/10/2026

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đang ở mức cao tại các khu vực sườn dốc, khe suối nhỏ thuộc các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Diễn biến mưa lớn kéo dài khiến độ ẩm đất ở nhiều vùng núi đã đạt trạng thái gần bão hòa. Nguy cơ thiên tai tập trung đặc biệt tại các địa phương sau:

Điện Biên: Khu vực sườn dốc, ven sông suối và các tuyến đường đèo dốc.

Sơn La: Vùng núi cao, khu vực taluy dương dễ trượt sạt và ven các khe suối nhỏ.

Phú Thọ: Các khu vực đồi dốc, ven sông suối vùng bán sơn địa.

Lào Cai: Địa hình dốc đứng, nơi có nguy cơ sụt lún đất và dòng chảy xiết khi mưa lớn cục bộ.

Tác động và cảnh báo rủi ro

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ có thể lên rất nhanh, gây ngập lụt cục bộ, cuốn trôi tài sản, hoa màu và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người dân.

Hiện tượng sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc có khả năng làm hư hỏng công trình nhà ở, trường học, trạm y tế và gây ách tắc các tuyến giao thông trọng điểm qua địa bàn các tỉnh miền núi.

Khuyến cáo bảo đảm an toàn

Đối với người dân: Tuyệt đối không đánh bắt cá, vớt củi, lội qua ngầm tràn hay khe suối khi nước dâng cao và chảy xiết; chủ động sơ tán khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, vết nứt đất trên sườn đồi.

Đối với chính quyền cơ sở: Rà soát các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời hỗ trợ người dân di dời đến nơi tránh trú an toàn.