Cảnh báo khẩn lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai ngày 04/10/2026

Cơ quan khí tượng vừa phát đi thông báo khẩn cấp cảnh báo hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại ba tỉnh miền núi phía Bắc gồm Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai trong ngày 04/10/2026.

Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trong 6 giờ tới

Diễn biến thời tiết và dòng chảy đang làm gia tăng mức độ rủi ro thiên tai ở vùng núi, đặc biệt tại các khu vực địa hình dốc đứng.

Thời gian cảnh báo: Trong 6 giờ tới kể từ thời điểm phát tin chiều ngày 04/10/2026.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai.

Loại hình rủi ro chính: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại các sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ do tác động của mưa lũ kết hợp dòng chảy xiết.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và trượt sạt đất đá có thể xảy ra bất ngờ, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người cũng như làm tắc nghẽn các tuyến giao thông huyết mạch.

Người dân địa phương: Cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường như nước suối đổi màu đục ngầu, tiếng động lạ trong lòng đất, cây cối nghiêng ngả hoặc xuất hiện vết nứt trên sườn đồi.

Di dời khẩn cấp: Sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản khỏi vùng trũng thấp ven khe suối, chân ta-luy dốc đến nơi an toàn.

Phương tiện giao thông: Hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường đèo dốc có nguy cơ đá lở trong thời gian có cảnh báo.