Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Quảng Ninh, Quảng Ngãi ngày 30/10/2026

Cơ quan khí tượng – thủy văn vừa phát đi thông báo khẩn về nguy cơ xuất hiện thiên tai lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc Quảng Ninh và Quảng Ngãi vào ngày 30/10/2026.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, cùng hiện tượng sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc có nguy cơ cao xảy ra tại các địa bàn cụ thể sau:

Tại Quảng Ninh: Khu vực Vân Đồn, Đầm Hà, Đường Hoa, Quảng Tân, Đông Ngũ, Quảng Hà, Tiên Yên, Hải Hòa, Hải Lạng, Hải Ninh, P. Cửa Ông, Quảng Đức.

Tại Quảng Ngãi: Khu vực Ba Dinh, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Đăk Rơ Wa, Đăk Rve, Ia Chim, Kon Braih, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Rờ Kơi, Sa Loong.

Tác động và khuyến cáo an toàn cho người dân

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân, làm sập đổ công trình, gây tắc nghẽn giao thông và chia cắt cục bộ các khu vực dân cư.

Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, bờ sông, chân đồi taluy cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường như vết nứt mặt đất, nước suối đổi màu đục ngầu hoặc cây cối nghiêng ngả để sơ tán kịp thời.

Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, suối khe nhỏ khi đang có dòng nước chảy xiết; di dời đồ đạc lên vị trí cao hơn tại các vùng trũng thấp ven sông suối.

Các lực lượng chức năng và người dân có thể theo dõi chi tiết bản đồ phân vùng nguy cơ được cập nhật liên tục tại địa chỉ hệ thống trực tuyến của cơ quan chuyên trách.