Cảnh báo khẩn cấp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã ở tỉnh Gia Lai ngày 30/10/2026

Chiều ngày 30/10/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi bản tin cảnh báo khẩn cấp về hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên phạm vi tỉnh Gia Lai. Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối và sườn đồi dốc cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.

Khu vực cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Dự báo trong 6 giờ tới, tại tỉnh Gia Lai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Danh sách các địa bàn cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

An Hòa, An Lão

Đak Sơmei, Krong

Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrung

Ia Khươl, Ia Krái, Ia Nan

Ia Phí, Ia Pnôn

Phường An Khê (P. An Khê)

Tác động và nguy cơ rủi ro thiên tai

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất cục bộ trên sườn dốc có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng người dân và cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện tượng sụt lún đất do dòng chảy có thể làm hư hại các công trình dân sinh, làm tắc nghẽn dòng chảy và cô lập tạm thời các tuyến đường liên xã.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, taluy cao, chân đồi núi cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt trượt như vết nứt trên mặt đất hoặc nước suối chuyển màu đục bất thường để kịp thời sơ tán.

Không lội qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ khi nước đang chảy xiết hoặc có dòng chảy dâng cao đột ngột.

Chủ động neo đậu thuyền bè, đưa gia súc và tài sản có giá trị lên các khu vực đất cao an toàn.

Theo dõi sát các bản tin cảnh báo thời tiết và diễn biến thiên tai tiếp theo trên các phương tiện truyền thông chính thống.