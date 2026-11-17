Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington, DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông Mỹ dẫn lời 7 quan chức am hiểu về thông tin tình báo mới nhất cho biết, các kế hoạch của Iran hiện nhằm tạo thêm các phương án lựa chọn, chứ chưa phải dấu hiệu cho thấy sắp xảy ra cuộc tấn công. Tuy nhiên, những kế hoạch mà Mỹ phát hiện có mức độ cụ thể rất cao, bao gồm cả địa điểm và mục tiêu. Điều này đã thúc đẩy Mỹ khẩn trương xây dựng hàng loạt phương án ứng phó.

Trong tuyên bố, người phát ngôn Nhà Trắng Lauren Bis nói rằng Mỹ đang theo dõi mọi mối đe dọa tiềm tàng, nhưng hiện tại không có mối đe dọa đáng tin cậy nào đối với lãnh thổ Mỹ.

Dù vậy, các quan chức Mỹ coi những thông tin tình báo này là dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng leo thang căng thẳng ở mức đáng báo động trong bối cảnh nước này đang chịu sức ép lớn từ các cuộc không kích liên tục của Mỹ và lệnh phong tỏa kinh tế khắc nghiệt. Theo các nguồn tin, điều này cho thấy Tehran đang tích cực lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiềm tàng trên lãnh thổ Mỹ, dù chưa có bằng chứng cho thấy Iran đã quyết định triển khai các kế hoạch đó.

Trong tuần qua, các quan chức Mỹ đã tổ chức một số cuộc họp để thảo luận biện pháp đối phó với mối đe dọa này. Một nguồn tin mô tả công tác chuẩn bị là thận trọng và cần thiết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa từ Iran cũng khiến Cơ quan Mật vụ Mỹ chuyển Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đến sống tại một khu nhà ở quân đội trong tuần trước.

Theo một trong các nguồn tin, tình báo Mỹ đã ghi nhận những trao đổi của phía Iran cho rằng nước này đã cất giấu vật liệu chế tạo bom bên trong lãnh thổ Mỹ. Các quan chức vẫn có những đánh giá khác nhau về mức độ đáng tin cậy của thông tin này, nhưng nhìn chung cho rằng Iran hoàn toàn có thể, thậm chí nhiều khả năng đã bố trí sẵn vật liệu phóng xạ hoặc các tác nhân hóa học tại Mỹ để gắn vào một loại vũ khí thông thường.

Một nguồn tin am hiểu về thông tin tình báo mới nhất bình luận: “Với tình trạng biên giới lỏng lẻo trong phần lớn 10 năm qua, việc đưa các đối tượng vào Mỹ để mua và bố trí các bộ phận chế tạo bom sẽ vô cùng dễ dàng”.

Nhiều quan chức an ninh quốc gia cho rằng các vật liệu phóng xạ đã được bố trí sẵn tại Mỹ từ nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ trước.

Nói cách khác, khả năng tiến hành kiểu tấn công này của Iran không tăng lên. Điều thay đổi là động cơ của Iran.

Về phần mình, trong một tuyên bố, người phát ngôn phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York phản bác: “Iran coi việc sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn toàn bất hợp pháp và kiên quyết bác bỏ, đồng thời khẳng định dứt khoát rằng những cáo buộc sai sự thật và bịa đặt được đưa ra về vấn đề này là hoàn toàn không đúng”.

Các thông tin tình báo trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn đang đối đầu tại eo biển Hormuz. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ, mở lại eo biển Hormuz và kết thúc các hành động thù địch đến nay vẫn chưa đạt được kết quả. Dù cả hai bên đều muốn đạt được thỏa thuận, nhưng hiện chưa bên nào sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Theo một nguồn tin khu vực, vài tuần tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng đạt được thỏa thuận. Trong thời gian này, một số bên có thể tìm cách phá hoại tiến trình đàm phán.