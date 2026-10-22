El Nino đạt đỉnh vào tháng 12

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa cảnh báo hiện tượng El Nino đang phát triển có thể mạnh chưa từng thấy trong dữ liệu quan trắc nhiều thập kỷ, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan và gây ra những hệ lụy nhân đạo nghiêm trọng. WMO cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đã được ghi nhận có nguy cơ gia tăng và nối tiếp nhau khi El Nino mạnh lên.

El Nino là hiện tượng nóng lên tự nhiên của vùng nước mặt ở Thái Bình Dương nhiệt đới, có khả năng làm thay đổi các hình thái thời tiết trên phạm vi toàn cầu. Hiện tượng này thường khiến nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng cao, đồng thời làm xáo trộn lượng mưa, gây hạn hán ở một số nơi nhưng lại làm gia tăng mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tại những khu vực khác.

WMO cảnh báo hiện tượng El Nino có thể đạt cường độ chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Thành Long

Theo WMO, nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương có thể cao hơn mức trung bình tới 3,8 độ C trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, với cường độ dự kiến đạt đỉnh vào khoảng tháng 12.

Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Celeste Saulo cảnh báo hiện tượng El Nino hiện nay có thể đạt cường độ chưa từng có tiền lệ, vượt xa những ngưỡng được ghi nhận trong các biểu đồ và hệ thống giám sát được sử dụng trong 4 thập kỷ qua. Theo bà, El Nino dự kiến đạt đỉnh vào cuối năm 2026, song những tác động của hiện tượng này có thể kéo dài trong nhiều năm tiếp theo.

Theo bản Cập nhật Khí hậu theo mùa toàn cầu mới nhất của WMO, nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới – tâm điểm của hiện tượng El Nino – có thể cao hơn mức trung bình tới 3,8 độ C trong giai đoạn từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027.

Bà Saulo nhấn mạnh WMO thường phát cảnh báo El Nino khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực này cao hơn mức trung bình 0,5 độ C. Vì vậy, mức chênh lệch dự báo lên tới 3,8 độ C cho thấy quy mô và cường độ của hiện tượng lần này có thể vượt xa những gì từng được ghi nhận.

Theo người đứng đầu WMO, các đợt El Nino trước đây với mức chênh lệch nhiệt độ khoảng 3 độ C đã gây ra những tác động đặc biệt nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, những dự báo hiện nay cho thấy thế giới có thể phải đối mặt với những diễn biến vượt ngoài phạm vi dữ liệu lịch sử, khiến việc đánh giá và dự báo đầy đủ các hệ lụy trở nên khó khăn hơn.

Bà Saulo cho biết, các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra và có nguy cơ gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ nghiêm trọng khi El Nino mạnh lên. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, một đợt El Nino mạnh không đồng nghĩa với việc thế giới bất lực trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo. Những tiến bộ trong dự báo khí tượng và hệ thống cảnh báo sớm có thể giúp các quốc gia chủ động bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại và duy trì sinh kế cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Tác động của El Nino rất mạnh đến Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh trong những tháng đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, mùa rét đến muộn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo dự báo viên Hồng Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ hiện tượng này đạt cường độ mạnh nhất, sau đó có khả năng tiếp tục duy trì đến những tháng đầu mùa hè năm 2027.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, El Nino đang duy trì ở cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh trong những tháng đầu năm 2027. Hiện tượng này có thể khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, mùa rét đến muộn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo dự báo viên Hồng Anh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, El Nino hiện đang duy trì ở pha rất mạnh. Dự báo, từ nay đến những tháng đầu năm 2027 sẽ là thời kỳ hiện tượng này đạt cường độ mạnh nhất, sau đó có khả n

Với cường độ rất mạnh, El Nino đã bắt đầu gây ra những tác động rõ rệt đến thời tiết nước ta. Cụ thể, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10/2026 vừa qua, nền nhiệt trên cả nước đã cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu tháng 10, cơ quan khí tượng đã ghi nhận 59 trạm khí tượng có nhiệt độ cao nhất ngày đạt hoặc vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.

Dự báo trong tháng 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Sang tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức nhiệt cao hơn từ 0,5-1,5 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Một trong những tác động đáng chú ý của El Nino trong thời gian tới là khả năng làm thay đổi diễn biến thời tiết mùa đông. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, không khí lạnh trong mùa đông năm nay có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu. Số ngày rét đậm, rét hại phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại có cường độ mạnh. Vì vậy, dù xu hướng chung là mùa đông ấm hơn, người dân không nên chủ quan trước các đợt không khí lạnh mạnh có thể xảy ra.

Bên cạnh những tác động đến nhiệt độ và hoạt động của không khí lạnh, El Nino còn có thể ảnh hưởng đến lượng mưa và nguồn nước tại nhiều khu vực.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2026, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong khi đó, mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kết thúc sớm.

Diễn biến này có thể khiến dòng chảy tại khu vực miền Trung và miền Nam thấp hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Việc này cũng khiến cho tình trạng xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm và diễn biến gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm ở Đồng bằng sông Cửu Long.