Một bộ dụng cụ khẩn cấp mẫu do một tổ chức viện trợ nhân đạo của Đức cung cấp. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh những chai nước, thực phẩm đóng hộp và pin dự phòng đang tràn ngập mạng xã hội khi người tiêu dùng trên khắp thế giới đua nhau tích trữ hàng hóa thiết yếu để ứng phó tình huống khẩn cấp, theo Euro News ngày 26/11.

Nhằm chuẩn bị ứng phó áp lực ngày càng gia tăng từ thời tiết cực đoan và các cuộc xung đột kéo dài, một số quốc gia như Anh và Nhật Bản gần đây khuyến nghị các hộ gia đình kiểm tra tủ chứa đồ, bảo đảm có đủ nhu yếu phẩm sử dụng trong ít nhất 3 ngày.

Những mặt hàng này bao gồm thực phẩm không dễ hư hỏng, sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và bộ dụng cụ sơ cứu.

Hướng dẫn này vốn nhằm giúp người dân chuẩn bị ứng phó nhiều loại rủi ro khác nhau, nhưng lại đang trở thành chủ đề của tin đồn lan truyền trên mạng, làm gia tăng tâm lý lo lắng và tình trạng mua sắm hoảng loạn.

Các chuyên gia cảnh báo rằng việc tích trữ quá mức có thể gây ra tình trạng lãng phí thực phẩm không cần thiết. Đây vốn là vấn đề nghiêm trọng, chiếm tới 10% tổng lượng khí thải toàn cầu.

Thông tin sai lệch

Hàng loạt người dùng mạng xã hội tại Mỹ, châu Âu và châu Á đã liên hệ khuyến nghị của chính phủ với một loạt sự cố gián đoạn dịch vụ công nghệ, ảnh hưởng các chuyến bay và ứng dụng ngân hàng. Từ đó, họ suy đoán một cuộc xung đột toàn cầu khác có thể sắp xảy ra.

Tuy nhiên, các tổ chức kiểm chứng thông tin chuyên nghiệp đã bác bỏ nhiều tuyên bố sai lệch lan truyền trên mạng bằng nhiều ngôn ngữ. Trong đó, có trường hợp tại Australia, nơi người dùng mạng xã hội viện dẫn sai một cuộc phỏng vấn với Hội Chữ thập đỏ, coi đây là bằng chứng cho thấy Canberra đã ban hành lệnh khẩn cấp trên toàn quốc.

Nhằm chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp, một số quốc gia gần đây đã khuyến nghị các hộ gia đình kiểm tra tủ chứa đồ, bảo đảm có đủ nhu yếu phẩm sử dụng trong ít nhất 3 ngày. Ảnh: Reuters.

Các tuyên bố này lan truyền trong các nhóm trực tuyến có tên gọi "prepper" - những người chủ động chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp bằng cách tích trữ hàng hóa, xây dựng hầm trú ẩn và học kỹ năng sinh tồn. Một số thành viên đăng tải hình ảnh những căn phòng chứa đầy yến mạch, đậu và hàng chục hộp thực phẩm đóng hộp được xếp chồng lên nhau.

Cuối tháng 10, truyền thông Anh đưa tin doanh số thực phẩm đóng hộp tại Iceland, một chuỗi siêu thị của Anh, đã có thời điểm tăng đột biến 40%.

“Thông tin sai lệch phát triển mạnh trong khoảng trống thông tin”, Yotam Ophir, phó giáo sư truyền thông tại Đại học Buffalo, cho biết.

Ông giải thích rằng khi thông tin thiếu chi tiết hoặc bối cảnh, mọi người sẽ tự đưa ra những cách lý giải khác để lấp đầy khoảng trống đó.

Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng

Làn sóng thuyết âm mưu xuất hiện không lâu sau khi Anh triển khai chiến dịch truyền thông cộng đồng mang tên “Be Ready” (Hãy sẵn sàng) vào tháng 10, khuyến khích các hộ gia đình chủ động chuẩn bị để có thể tự đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

Chiến dịch được triển khai sau những động thái tương tự tại nhiều nước châu Âu.

Hồi tháng 9, Pháp đã cập nhật hướng dẫn về bộ dụng cụ khẩn cấp dùng trong 72 giờ, trong đó có chìa khóa dự phòng, một cặp kính cận sơ cua cùng sách và trò chơi để "giết thời gian" trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

Liên minh châu Âu (EU) gần đây công bố kế hoạch tổ chức Ngày Sẵn sàng Ứng phó thường niên nhằm khuyến khích người dân chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ.

Lucy Easthope, chuyên gia về lập kế hoạch ứng phó thảm họa, cho biết các chính sách này nhằm bảo đảm người dân có thể “bật đèn pin” và tự đáp ứng những nhu cầu cơ bản trong 72 giờ đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra.

“72 giờ là khoảng thời gian các cơ quan chức năng cần để đánh giá thiệt hại, huy động lực lượng và tiếp cận những người không có khả năng tự xoay xở. Sau ngày thứ ba, người dân có thể kỳ vọng các hoạt động hỗ trợ có tổ chức sẽ được triển khai”, Ieva Birka, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Dự án Đo lường mức độ chuẩn bị ứng phó khủng hoảng cá nhân tại khu vực Baltic của Đại học Latvia, giải thích.

Theo Tovima, các vật dụng có thể bao gồm nước đóng chai, thực phẩm bảo quản được lâu, đồ hộp, thực phẩm chế biến sẵn, thiết bị chiếu sáng và những nhu yếu phẩm cơ bản khác. Một số người tiêu dùng còn bổ sung trái cây tươi và chocolate vào danh sách thực phẩm dự trữ.

Tâm lý "mua sắm hoảng loạn" có thể dẫn đến lãng phí thực phẩm, thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá cả tăng cao. Ảnh: Reuters.

Theo Tiến sĩ Sojin Jang tại Đại học Nebraska ở Omaha, mục tiêu của việc chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp không phải tích trữ thật nhiều thực phẩm và hàng hóa, mà là “tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng”.

Bà cũng phân biệt giữa việc chuẩn bị có trách nhiệm - chẳng hạn thay thế một số mặt hàng dự trữ trước khi chúng hết hạn sử dụng - với hành vi tích trữ quá mức. Tình trạng thứ hai có nguy cơ gây lãng phí không cần thiết, thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá cả lên cao.

Những hệ quả này “ảnh hưởng không đồng đều, trong đó người cao tuổi, các hộ gia đình có thu nhập thấp và người khuyết tật phải chịu tác động lớn hơn”.

Tình trạng này cũng gây ảnh hưởng môi trường.

Trên toàn cầu, thất thoát và lãng phí thực phẩm tạo ra lượng khí thải gần gấp 5 lần ngành hàng không, trong đó phần lớn lượng thực phẩm bị lãng phí xuất phát từ các hộ gia đình. Chẳng hạn, tại EU, trong tổng số gần 58 triệu tấn thực phẩm bị lãng phí vào năm 2024, hơn một nửa đến từ các hộ gia đình.

Để giảm thiểu lãng phí, Cơ quan Liên bang Đức về Bảo vệ dân sự và Hỗ trợ thảm họa khuyến nghị người dân mua những loại thực phẩm họ thường xuyên sử dụng và ưu tiên dùng hết các mặt hàng dự trữ cũ trước.

Cơ quan này cũng khuyến nghị bảo quản thực phẩm lâu hỏng trong bao bì kín khí, tại nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh sáng.