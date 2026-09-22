Cảnh báo hành vi quay phim, livestream, cổ vũ các vụ việc gây mất an ninh, trật tự

Đáng chú ý, có trường hợp biết trước các nhóm thanh, thiếu niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn nhưng không can ngăn, không thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an mà còn đi theo để quay phim, phát trực tiếp, bình luận, cổ vũ, thậm chí có lời lẽ kích động. Cá biệt, có trường hợp điều khiển xe máy bám theo nhóm gây rối để người ngồi phía sau livestream toàn bộ diễn biến lên mạng xã hội.

Baner Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tuyên truyền: Đừng biến bạo lực thành nội dung "câu view, câu like".

Những hành vi tưởng chừng chỉ nhằm “câu view, câu like” có thể vô tình hoặc trực tiếp cổ súy bạo lực, kích thích tâm lý đám đông, khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn. Khi hình ảnh đánh nhau, tụ tập, đua xe, gây rối được phát tán rộng rãi trên không gian mạng, các hành vi vi phạm pháp luật có nguy cơ bị biến thành nội dung “giải trí”, gây tác động xấu đến nhận thức, tâm lý và hành vi của một bộ phận thanh thiếu niên, nhất là những người có xu hướng tò mò, bắt chước.

Người sử dụng mạng xã hội cần nhận thức rõ rằng việc không trực tiếp tham gia đánh nhau, gây rối không đồng nghĩa với việc được phép quay phim, livestream để cổ vũ, kích động hoặc phát tán các nội dung vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ và hành vi cụ thể, người vi phạm có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, Công an phường Tây Hồ khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên không tham gia, đi theo hoặc cổ vũ các nhóm tụ tập đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng; không quay phim, livestream nhằm thu hút lượt xem; không bình luận mang tính kích động, chia sẻ hoặc phát tán nội dung cổ súy bạo lực. Người sử dụng mạng xã hội cũng cần thận trọng khi đăng tải thông tin, không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện mâu thuẫn, tụ tập đông người hoặc có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự, người dân cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để được xử lý. Các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn con em sử dụng mạng xã hội đúng quy định của pháp luật; phối hợp với nhà trường trang bị kỹ năng nhận diện, ứng xử trước các nội dung bạo lực, kích động trên không gian mạng.

Mỗi thanh thiếu niên cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm, không biến hành vi vi phạm pháp luật thành nội dung để “câu view, câu like”. Chủ động nói không với quay phim, livestream, cổ vũ, kích động và phát tán nội dung bạo lực là hành động thiết thực để bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.