Cảnh báo hành vi mua bán, sử dụng trái phép trang phục CAND để 'sống ảo', câu like trên mạng

Đây là bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ về việc thiếu hiểu biết pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Việc tùy tiện sử dụng trang phục Công an nhân dân làm công cụ giải trí không chỉ làm suy giảm uy tín của lực lượng chức năng mà còn tạo kẽ hở cho đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, giả danh đe dọa, tống tiền.

Các mức xử lý pháp luật hiện hành đối với hành vi vi phạm bao gồm:

Xử phạt hành chính: Từ 500.000 – 1.500.000 đồng đối với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, giấy chứng minh CAND (Khoản 1, Điều 23, Nghị định 282/2025/NĐ-CP). Từ 10.000.000 – 15.000.000 đồng (cá nhân) và 20.000.000 – 30.000.000 đồng (tổ chức) nếu giả mạo lực lượng chức năng để đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức (Điểm a, Khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP).

P.C.T bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép trang phục Công an nhân dân.

Xử lý hình sự: Trách nhiệm hình sự về Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác (Điều 339 BLHS) hoặc Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS) nếu việc mặc quân trang, làm giả hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân phục, phù hiệu; không dùng ứng dụng AI ghép mặt mạo danh lực lượng vũ trang. Khi phát hiện các đối tượng rao bán quân trang hoặc mạo danh cán bộ CAND trên mạng, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý.