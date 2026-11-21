Hơn 20 tháng, công trường Thủy điện tích năng Bác Ái không ngừng nghỉ với những mũi khoan, tiếng nổ mìn và hoạt động vận chuyển đất đá xuyên ngày đêm. Cứ như vậy, nhà máy điện có vốn đầu tư 21.100 tỷ đồng như ‘cục pin’ khổng lồ này dần hình thành.