Cảnh báo hạn chót từ Meta tới người dùng: Ngày 14/12/2026 Facebook xóa sổ toàn bộ trang cá nhân phụ
Meta thông báo sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ trang cá nhân phụ trên Facebook sau ngày 14/12/2026. Người dùng nếu không kịp sao lưu sẽ mất dữ liệu và quyền quản trị các hội nhóm. Cần nhanh chóng xuất thông tin và chuyển quyền quản trị về tài khoản chính trước hạn chót.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/canh-bao-han-chot-tu-meta-toi-nguoi-dung-ngay-14-12-2026-facebook-xoa-so-toan-bo-trang-ca-nhan-phu-d37613.html