Cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở phía Tây Gia Lai

Theo thông tin cảnh báo thời tiết, qua phân tích ảnh mây vệ tinh, dữ liệu định vị sét và ảnh radar trong 3 giờ qua, mây đối lưu đã phát triển tại các khu vực thuộc xã Ia Mơ, Ia Púch, Ia Chia, Ia O, Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn. Hiện các đám mây giông tiếp tục phát triển, có xu hướng mở rộng sang những khu vực lân cận.

Dự báo, các vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông tại những địa phương nêu trên. Sau đó, mưa giông có khả năng lan sang nhiều khu vực khác trong tỉnh, gồm: Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Lâu, Ia Tôr, Biển Hồ, Chư Păh, Ia Ly, Ia Phí, Bờ Ngoong, Gào, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ayun, Hra, Lơ Pang, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, KDang, Kon Gang, Mang Yang, Đăk Sơmei, Đăk Đoa, Ia Dơk, Ia Krêl, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

Cơ quan cảnh báo lưu ý: Trong các cơn giông có thể xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất và đe dọa an toàn của người dân.

Để chủ động ứng phó, người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế di chuyển hoặc làm việc ngoài trời khi có giông. Khi xảy ra mưa giông, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây lớn, gần cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn. Đồng thời, cần đề phòng nguy cơ sét đánh, gió giật mạnh và các sự cố có thể xảy ra do thời tiết bất lợi.

Các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương cần thông tin kịp thời đến người dân, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo và địa bàn lân cận cần đặc biệt chú ý diễn biến mây giông trong những giờ tới, không chủ quan khi xuất hiện mưa lớn hoặc gió mạnh bất thường.