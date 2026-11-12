Cảnh báo gió mạnh trên biển, mưa trên đất liền, nguy cơ sạt lở đất

Theo các bản tin sáng 12-11 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh vẫn xuất hiện mưa; các vùng biển xuất hiện giông, gió mạnh; nhiều khu vực xung yếu đứng trước nguy cơ lũ quét sạt lở đất.

Theo đó, trong 24 giờ qua (từ 9 giờ ngày 11 đến 9 giờ ngày 12-11), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-80mm, có nơi cao hơn 100mm như: Hồ Đá Bàn (Bắc Ninh Hòa) 159,2mm, xã Ninh Sơn 135,2mm, hồ Hoa Sơn (xã Tu Bông) 118,2mm… Trong ngày 12-11, dự báo tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 12-11, trên khu vực tỉnh Khánh Hòa mưa có xu hướng giảm dần; với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 30mm.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa và mưa lớn cục bộ.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên khu vực tỉnh Khánh Hòa

Hiện nay, độ ẩm đất nhiều khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã thuộc tỉnh Khánh Hòa (Chi tiết tại đây). Lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trên biển, theo bản tin lúc 10 giờ ngày 12-11, dự báo ngày và đêm nay 12-11, vùng biển Khánh Hòa bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.