Cảnh báo gió mạnh, ảnh hưởng tàu thuyền trên biển Lâm Đồng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong 24 giờ qua, khu vực ngoài khơi vùng biển tỉnh Lâm Đồng và Đặc khu Phú Quý tiếp tục duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, gây biển động với độ cao sóng phổ biến từ 2 - 3,5 m.

Tàu thuyền hoạt động khu vực ven biển Lâm Đồng

Dự báo trong ngày và đêm 10/11, thời tiết trên khu vực này tiếp tục diễn biến xấu. Vùng biển ngoài khơi và Đặc khu Phú Quý có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển dâng cao từ 2 - 4 m. Đối với khu vực ven bờ, gió hoạt động ở mức cấp 4 - cấp 5, biển động nhẹ với độ cao sóng dao động từ 1 - 2 m. Tình trạng gió mạnh và sóng lớn này sẽ tiếp tục kéo dài sang cả ngày và đêm 11/11. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được ghi nhận ở cấp 2.

Lồng bè trên biển của ngư dân Lâm Đồng

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, ngư dân và các chủ lồng bè cần đặc biệt đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh cùng những đợt sóng cao bất thường xuất hiện trong các cơn mưa dông.

Đối với các xã, phường ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đặc khu Phú Quý cần chủ động phương án phòng ngừa nguy cơ sạt lở bờ biển. Song song, chú ý các công trình xây dựng ven bờ do tác động tổng hợp của gió mạnh, sóng lớn kết hợp với triều cường.

Vùng ven biển Lâm Đồng có sóng lớn

Liên quan đến tình hình thời tiết trong tỉnh, cùng ngày Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng cũng cảnh báo dông, lốc sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương. Trong đó, thời gian tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây ra mưa, mưa rào và dông. Các xã, phường chịu ảnh hưởng trực tiếp như các phường, xã, đặc khu: Xuân Hương - Đà Lạt; Cam Ly - Đà Lạt; Hàm Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết, Nam Dong, Phú Quý… Trong cơn giông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng cục bộ ở những vùng trũng thấp, gây ra tình trạng sạt, trượt ở những khu vực có nền đất yếu, ven sông suối… Người dân và các địa phương cần theo dõi sát các bản tin cập nhật thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời.