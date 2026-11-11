Cảnh báo giảm tiểu cầu sâu, tổn thương gan nặng do sốt xuất huyết

Hiện, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị 16 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có những trường hợp diễn biến nặng, cần theo dõi và điều trị tích cực.

Bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đáng lưu ý 2 nữ bệnh nhân 23 và 53 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng tiểu cầu giảm sâu, men gan tăng gần 2.000 U/L, kèm rối loạn đông máu và các dấu hiệu tổn thương cơ quan. Đáng lưu ý, bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi người bệnh bắt đầu giảm sốt.

Thông tin từ bệnh viện, nữ bệnh nhân B.H (53 tuổi, Hải Phòng) trước đó khỏe mạnh, chưa từng mắc sốt xuất huyết Dengue. Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sốt cao liên tục, kèm đau mỏi toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều và đau bụng. Bà H tự sử dụng paracetamol tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân vẫn sốt cao, đau nhiều vùng hạ sườn phải, xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da tại vị trí tiêm truyền. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, có tổn thương gan và rối loạn đông máu, cần theo dõi sát nguy cơ xuất huyết, rối loạn tuần hoàn và các biến chứng khác.

Còn nữ bệnh nhân P.L (23 tuổi, Hà Nội), 7 ngày trước khi chuyển viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn, có lúc 39°C, kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, đau bụng, buồn nôn, nôn nhiều và đi ngoài phân lỏng.

Sau thời gian điều trị tại cơ sở y tế trước đó, tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các chỉ số xét nghiệm tiếp tục diễn biến bất lợi. Tiểu cầu giảm mạnh, men gan tăng cao; Đáng chú ý, kết quả siêu âm phát hiện dịch trong ổ bụng và khoang màng phổi hai bên. Đây có thể là biểu hiện của tình trạng thoát huyết tương, một cơ chế quan trọng trong sốt xuất huyết Dengue nặng, có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn huyết động và sốc nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

"Đặc biệt, một trong những điểm cần lưu ý của sốt xuất huyết Dengue là bệnh có thể chuyển nặng vào thời điểm người bệnh bắt đầu giảm sốt. Giai đoạn nguy hiểm thường xảy ra khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, khi người bệnh có thể xuất hiện thoát huyết tương, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng thoát huyết tương nghiêm trọng có thể dẫn đến giảm thể tích tuần hoàn, sốc, suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng", BS Phạm Văn Phúc thông tin.

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Ở hai trường hợp này, ngoài tiểu cầu giảm sâu, người bệnh còn có men gan tăng rất cao, rối loạn đông máu và những dấu hiệu cảnh báo khác. Đây là những bất thường cho thấy bệnh đã diễn biến nghiêm trọng, cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử trí kịp thời các biến chứng.

BS Phúc khuyến cáo, người mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều hoặc đau liên tục, nôn nhiều, lừ đừ hoặc vật vã, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc mệt lả.

Trong trường hợp được bác sĩ hướng dẫn theo dõi và điều trị tại nhà, người bệnh cần nghỉ ngơi, bổ sung nước phù hợp, theo dõi nhiệt độ, tình trạng ăn uống, lượng nước tiểu và các biểu hiện bất thường. Không tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc sử dụng các thuốc chống viêm khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bởi một số thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu trong sốt xuất huyết.

Tái khám đúng hẹn, thực hiện xét nghiệm theo chỉ định và theo dõi sát trong những ngày từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm nguy cơ chuyển nặng. Người bệnh không nên chủ quan khi thấy hết sốt hoặc các triệu chứng có vẻ thuyên giảm, bởi đây có thể chính là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm.

Để chủ động phòng sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện đồng thời nhiều biện pháp như loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, diệt lăng quăng, bọ gậy, hạn chế muỗi đốt và giữ vệ sinh môi trường sống, tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết...