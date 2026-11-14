Cảnh báo: Giá vé máy bay cao có thể trở thành 'bình thường mới'

Giá nhiên liệu bay đã tăng từ khoảng 80 USD lên gần 180 USD/thùng, trong khi nhiên liệu chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí hoạt động của các hãng. (Nguồn: Finimize Newsroom)

Cảnh báo trên do ông Wong Hong, Tổng Giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương (AAPA) đưa ra với báo giới ngày 13/11.

Theo ông, các hãng hàng không đang nỗ lực kiềm chế giá vé để giữ chân hành khách, đồng thời bảo đảm khả năng tài chính. Tuy nhiên, mặt bằng chi phí hiện đã thay đổi đáng kể so với một năm trước. Giá nhiên liệu bay đã tăng từ khoảng 80 USD lên gần 180 USD/thùng, trong khi nhiên liệu chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí hoạt động của các hãng.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2 vừa qua, nhiều hãng hàng không lớn tại châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ đã tăng giá vé cơ bản, phụ thu nhiên liệu hoặc bổ sung các khoản phí khác.

Theo số liệu của AAPA, lượng hành khách hàng không tại châu Á-Thái Bình Dương giảm liên tiếp trong 5 tháng, từ tháng 4 đến tháng 8, trước khi phục hồi nhẹ vào tháng 9. Mặc dù vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, lượng hành khách toàn khu vực vẫn tăng 1,9%.

Ông Wong khẳng định, các hãng sẽ cố gắng duy trì mức giá phù hợp để bù đắp chi phí mà không khiến hành khách từ bỏ việc đi máy bay. Tuy nhiên, quyết định tăng giá còn phụ thuộc vào khả năng chi trả và mức độ nhạy cảm với giá vé của khách hàng tại từng thị trường.

Một khó khăn lớn khác là thời điểm bán vé thường cách thời điểm thực hiện chuyến bay nhiều tháng. Hành khách đặt vé sớm sẽ được hưởng mức giá đã chốt, trong khi hãng hàng không chỉ mua nhiên liệu vào thời điểm gần ngày khai thác. Sự chênh lệch này khiến các hãng khó dự báo và kiểm soát chi phí khi giá nhiên liệu liên tục biến động.

Ngoài áp lực nhiên liệu, ngành hàng không còn đối mặt với những khó khăn về nguồn cung, trong đó có tình trạng chậm bàn giao máy bay và chi phí bảo dưỡng đội bay cũ ngày càng cao. Mặc dù vậy, ông Wong đánh giá các hãng đã thể hiện khả năng chống chịu và nhu cầu đi lại vẫn duy trì ở mức tích cực.

Theo lãnh đạo AAPA, bài toán khó nhất hiện nay là tìm được mặt bằng giá phù hợp tại từng thị trường, vừa đủ bù đắp chi phí gia tăng, vừa không đẩy hành khách ra khỏi thị trường hàng không.