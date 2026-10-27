Cảnh báo giả mạo thông báo đủ điều kiện đi Hàn Quốc du học

Văn bản, thông báo giả mạo Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Tối 27/10, bà Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong những ngày qua sinh viên trường này có trình báo với nhà trường một văn bản thông báo về việc tuyển sinh viên sang Hàn Quốc du học. Văn bản này lấy tên nhà trường, do một hiệu phó ký.

Nội dung của văn bản này thông báo cho một sinh viên đã “đủ điều kiện ghi danh vào khóa du học sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc”. Sinh viên này được tài trợ vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn ở sinh hoạt và học phí từ quỹ học bổng của Chính phủ Hàn Quốc…

Tuần sinh hoạt đầu năm học tại Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Cách trình bày văn bản, câu chữ của văn bản trên không theo hình thức, thể thức chính thống cũng như có nhiều lỗi chính tả.

Bà Trương Huỳnh Như khẳng định đây là văn bản hoàn toàn giả mạo vì nhà trường không có chương trình liên kết và học bổng như trên cũng như không ký thông báo như nội dung văn bản nói trên. Đến nay, nhà trường cũng chưa phát hiện ra trường hợp sinh viên nào bị lừa đảo vì thông báo giả mạo này.