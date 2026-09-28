Cảnh báo giả mạo Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh các đối tượng sử dụng để lừa đảo. (Ảnh: HOÀI TÂM)

Theo HOSE, các đối tượng còn sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của lãnh đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bịa đặt thông tin liên quan việc cấp phép hoạt động đầu tư, qua đó dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư tham gia các hoạt động đầu tư không rõ nguồn gốc.

HOSE khẳng định, không ban hành và không liên quan đến các văn bản, tài liệu nêu trên. Đồng thời, HOSE không sử dụng các hình thức này để cấp phép, xác nhận hoặc bảo đảm cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Hình ảnh các đối tượng sử dụng để lừa đảo. (Ảnh HOÀI TÂM)

Trước tình trạng trên, HOSE đề nghị nhà đầu tư, người dân nâng cao cảnh giác; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP; không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng hoặc tổ chức chưa được xác thực.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần khẩn trương thông báo cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được tiếp nhận, xử lý.

Đại diện HOSE cho biết, sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân giả mạo, lừa đảo, lợi dụng danh nghĩa HOSE và cơ quan quản lý nhà nước để trục lợi theo quy định pháp luật.