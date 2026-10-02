Cảnh báo giả mạo rao bán 36.000 tấn trục cán thép Formosa

Thông tin giả mạo tại một hội nhóm trên Facebook về việc Formosa bán trục cán thép.

Ngày 1/10, trên nhóm Facebook “Hội trao đổi mua bán phế liệu miền Bắc” xuất hiện bài đăng tìm người mua 36.000 tấn trục cán thép được giới thiệu là hàng “tại Formosa Hà Tĩnh”.

Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt thích, bình luận và chia sẻ. Một số người dùng mạng xã hội cũng cảnh báo khả năng đây là thông tin giả nhằm dụ người mua chuyển tiền đặt cọc.

Trước nội dung thông tin trên, đại diện Công ty Formosa Hà Tĩnh cho biết, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) khẳng định thông tin rao bán 36.000 tấn trục cán thép "tại Formosa" đang lan truyền trên trang facebook “ Hội trao đổi mua bán phế liệu miền Bắc” là hoàn toàn sai sự thật. FHS chưa từng chào bán loại tài sản này và không ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào môi giới, giao dịch.

Bài đăng nêu trên là hành vi của những đối tượng xấu với nội dung hoàn toàn sai sự thật, có nguy cơ khiến người dân, doanh nghiệp bị lừa đảo. FHS sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

FHS khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không tin tưởng, không giao dịch, không chuyển tiền đặt cọc dựa trên các thông tin rao bán tài sản của FHS trên mạng xã hội. Mọi thông tin chính thức của FHS chỉ được công bố qua các kênh truyền thông chính thức của công ty.